Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Öncesinde Hazırlıklara Tam Gaz Devam Ediyor

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele öncesinde hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen core (merkez kas grubu) egzersizleriyle başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve hız çalışmalarıyla performanslarını artırdı. Antrenmanın devamında oyuncular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas organizasyonlarına yoğunlaştı. Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla noktalayacak.

Kaynak: İHA