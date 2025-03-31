Fenerabahçe Teknik Direktörü Mourinho Galatasaray Maçı İçin Kararını Verdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mourinho'nun ilk 11 tercihi netleşmeye başladı. Mourinho'nun forvet hattında Talisca-En Nesyri ikilisine şans vermesi bekleniyor.

Fenerabahçe Teknik Direktörü Mourinho Galatasaray Maçı İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde eşleşmesiyle adeta erken final heyecanı yaşanırken, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşma öncesinde, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho’nun kafasındaki 11 büyük oranda netleşti. Sakatlıklardan canı yanan Fenerbahçe’de forvet tercihi de büyük oranda belli oldu.

Galatasaray’ın Süper Lig’de Beşiktaş’a yenilmesiyle moral bulan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ezeli rakibi Galatasaray’ı eleyerek moral bulmak isterken, Mourinho’nun kadroda rotasyon yapmayı düşünmediği belirtildi.

Kalede yine İrfan Can Eğribayat’ın yer alması beklenirken, savunmada da Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar ve Mert Müldür’ün forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Orta sahada Fred, Szymanski ve Tadic’in görev alması beklenirken Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic’e şans verilmesi bekleniyor.

Forvet hattında ise Youssef En-Nesyri - Anderson Talisca ikilisinin şans bulmakı bekleniyor. Burnunda kırık bulunan Dzeko’nun ise yedek bekleyeceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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