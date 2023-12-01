LeBron James'in oğlu kalp krizi geçirmişti: Son durumu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny, geçirdiği kalp krizinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

LeBron James'in oğlu kalp krizi geçirmişti: Son durumu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ailesinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, sağlığına kavuşan 19 yaşındaki Bronny James'in gelecek hafta basketbol antrenmanlarına başlayacağı ve yeniden maçlara çıkacağı ifade edildi.

Başarılı not ortalamasıyla Sierra Canyon Lisesi'nden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin basketbol takımına katılan Bronny, temmuz ayında antrenman sırasında kalp krizi geçirmiş ve bir süre hastanede tedavi görmesinden sonra taburcu edilmişti.

Doğum sırasında kalpte bulunan yapısal bozukluk olarak adlandırılan "doğuştan kalp defekti" tanısı konan Bronny, babası gibi profesyonel bir basketbolcu olmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

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