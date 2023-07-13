LeBron James emekli olacak mı? Açıklama yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, emeklilik iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

LeBron James emekli olacak mı? Açıklama yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam edeceğini söyledi.

Los Angeles Lakers'ın geçen sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirten LeBron James, kararını verdi.

Geçen sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelmesi nedeniyle ESPY Ödülleri'nde "En İyi Rekor Kıran Performans" ödülünü kazanan LeBron James, kürsüde yaptığı konuşmada, "Kaç sayı daha attığımı ya da sahada neler yapıp yapamadığımı önemsemiyorum. Benim için asıl soru şu: Bu oyunu kendimi kandırmadan oynayabilir miyim? Sahada her şeyimi veremediğim gün, işimin biteceği gündür. Şanslısınız ki o gün, bugün değil" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon NBA'de 21. sezonunu geçirecek LeBron James; Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ve Vince Carter'ın ardından bunu başaran 6. oyuncu olacak.

Aralık ayında 39 yaşına basacak olmasına rağmen ligin üst düzey oyuncuları arasındaki yerini koruyan Lakers'ın yıldızı, 2022-2023'ün normal sezonunu 28,9 sayı, 8,3 ribaunt ve 6,8 asist ortalamasıyla tamamladı.

Kaynak: AA

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