İspanyol gazete, Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk 3 gününü anlattı: Babasıyla gelip gidiyor

Sporx'in aktardığına göre Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol Marca gazetesinden Pablo Polo, Arda Güler'in yeni takımıyla geçirdiği üç günü sayfalarına taşıdı. Genç futbolcu topla çıktığı daha ilk idmanda hem kulüp çalışanlarını, hem de yayınlanan videoların viral olması nedeniyle taraftarları kısa sürede etkiledi.

Onunla idmana çıkan oyuncuların "O bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumlarını yaptığı kaydedilirken Arda'nın büyüme sürecinin devam ettiğine ve çok fazla çalışması gerektiği zorlu bir maratonun içine girdiğine yönelik konuşmaların yapıldığı belirtildi.

'DEĞİŞİLMEZ OYUNCU OLABİLMESİ İÇİN TÜM İMKANLAR KULLANILACAK'

Arda Güler'in mevcut yeteneklerine ek olarak Real Madrid seviyesinde değişilmez oyuncu olabilmesi için tüm imkanların kullanılacağı ve sabırla bu gelişimi sağlayabilmesi için gerekli sürenin tanınacağı yazıldı.

'BABASIYLA GELİP GİDİYOR'

Genç oyuncunun kulübe babasıyla birlikte geldiği ve babasıyla birlikte kulüpten ayrıldığı ifade edilirken çalışmalara konsantrasyonunun üst seviyede olduğu vurgulandı.

'ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ'

İspanyol gazeteci ayrıca teknik direktör Ancelotti ile Arda'nın ilişkisine de paragraf ayırdı. Arda'nın Ancelotti ile öğrenci - öğretmen ilişkisinin kısa sürede kurulduğu belirtilirken deneyimli İtalyan hocanın destekleri sayesinde her geçen gün daha özgüvenli göründüğünün altı çizildi.

'MESSİ'Yİ ANDIRAN HAREKETLERİ VAR'

Arda'nın özellikle sosyal medyaya düşen videolarda saha içinde yaptığı hareketlerin Lionel Messi'yi anımsattığının da altı çizildi. Yapılan çalışmalarda Arda'nın pası kime atacağını top geldikten sonra değil top daha kendisine gelmeden belirlediğinin çok dikkat çektiği ifade edildi.

Genç oyuncunun öğrenme sürecinin devam ettiği yapılan değerlendirmede ana fikir olarak ortaya çıkarken 'utangaç ama kararlı bir çocuk' olduğuna yönelik yorumlara da yer verildi.

Arda'nın yetenek geliştirme konusunda uzman bir kulüpte olduğunun altının çizildiği haberde önünün açık olduğu ve önümüzdeki sezon A Takım'da yer alacağının kesin olduğu aktarıldı.

Marca'nın manşeti: "Güler'in yeteneği var"

"Madrid, Türk oyuncuya hayran kaldı. Futbolcu Valdebebas'taki ilk günlerinde parlıyor: Yıldız olmak için her şeye sahip."

Kaynak: Sporx