Galatasaray'ın yeni transferinden taraftara mesaj

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftara mesaj

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde heyecanlı olduğunu belirten Angelino, "Merhaba Galatasaray taraftarları. Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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