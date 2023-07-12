Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yeni ismi belli oldu

Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan iş birliğiyle Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yeni isim sponsoru oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği’ni temsilen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF 1. Lig takımlarını temsilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün tarihi bir iş birliğini duyurmak için buradayız. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından Trendyol ile iş birliğimizi farklı bir kulvara yönlendiriyoruz. Süper Lig bu sezon 66. yılına merhaba diyecek. 2023 ve 2024 sezonunda Trendyol ismi ile sahneye çıkacak. 6 Şubat’da yaşanan deprem felaketi sonrası başlattığımız ‘Omuz Omuza’ kampanyamızın da en büyük destekçisi oldu. Ülkemizin en önemli iki şehri ve depremden etkilenen Hatayspor ve Gaziantep FK’ya da sponsorluk yapacak. TFF olarak göreve geldiğimiz günden itibaren futbolumuzun marka değerini arttırmak ve kulüplerimize ekonomik rahatlığa kavuşturmak için projelerimize devam ediyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesini gerçekleştiriuoruz. Bu anlaşma ile Futbolumuzun marka değerine de değer katmış olacacağız. Süper Lig şuan da Avrupa’nın en değerli 6. Ligi konumunda. Bu ve bunun gibi iş birlikleri ile dünyadaki yerimizi daha yukarılara çekeceğiz. Süper Lig’in yanı sıra TFF 1. Lig’in de bu anlaşma kapsamında olması Anadolu ekiplerimizin de ekonomik açıdan elini rahatlatacaktır. 1. Lig’in gelişimi Süper Lig’in de kalite değerini arttıracak en önemli faktörlerden bir tanesi. Bu tarz anlaşmalar biliyorsunuz ki milli takımlarımıza da destek sağlıyor. Amacımız kaliteli ve saygıya değer bir futbol izletmek. Bu anlaşmayı bir sponsorluk değil, iş birliği olarak görüyoruz. Bize güvenen ve yanımızda olan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ”

Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için üzerlerine düşen görevehazır olduklarını vurgulayan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Çok anlamlı bir iş birliğini duyurmak üzere bir araya geldik. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Spor ekiplerinin ve sporcularımızın destekleyicisi olmaktan gurur duyuyoruz. Federasyon Başkanımızın destekleri ile yaşanan felaket sonrası gerçekleştirilen Omuz Omuza kampanyasına da desteğimizi verdik. Bugün farklı bir seviyeye taşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Süper Lig’in ve TFF 1. Lig’in isim sponsoru olacak olmak mutluluk verici. Biz Avrupa’nın en büyük 5 e-ticaret markası içerisindeyiz. Hedefimiz daha yukarılarda olmak. Bu iş birliği ile futbol markamızın ve sporcumuzun da Avrupa ve Dünya sahnesinde daha üst sıralara taşımak. Firma olarak Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Bu yolda ülke futbolumuzu destekliyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülke futbolunun gelişimi için elimizden geleni yapacağız” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA