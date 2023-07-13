Galatasaray, Austria Wien ile karşılaşacak
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında, Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile karşılaşacak.
Başkent Viyana'daki Generali Arena'da oynayacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenmişti.
Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.
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