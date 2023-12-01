Felipe Melo'dan 6-1'lik yenilgi sonrası Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde 6-1'lik mağlubiyetinin ardından Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça kızdıran bir paylaşıma imza attı.

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Felipe Melo'dan 6-1'lik yenilgi sonrası Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray formasını terleten ve o dönemdeki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki 6-1'lik mağlubiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

6-1 SONRASI PAYLAŞTI

Fluminense takımında kariyerine devam eden 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli takımın UEFA Konferans Ligi'ndeki mağlubiyeti sonrasında skorun bir ekran görüntüsü ve birkaç GIF ile birlikte sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi.

Melo'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Felipe Melo'dan 6-1'lik yenilgi sonrası Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım - Resim : 1

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