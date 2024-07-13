Mourinho'dan Tadic Kararı: Oyuncuyla Toplantı Yapıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takım içindeki taktiklerine son şekillerini veriyor. Son olarak Dusan Tadic ile toplantı yapan Mourinho, Sırp yıldızı sol kanatta oynatmak istemediğini ifade etti.

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Mourinho'dan Tadic Kararı: Oyuncuyla Toplantı Yapıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takım içindeki taktiklerine son şekillerini veriyor. Son olarak Dusan Tadic ile toplantı yapan Mourinho, Sırp yıldızı sol kanatta oynatmak istemediğini ifade etti.

Jose Mourinho ile Dusan Tadic arasında yapılan toplantıdan yeni bir karar çıktı. İlerleyen yaşı nedeniyle hızında düşüş yaşayan Tadic'i kanatta kullanmak istemeyen Mourinho, yıldız oyuncuya kafasındaki taktiği anlattı.

10 NUMARADA KULLANMAK İSTİYOR

Mourinho, Tadic'in saha içindeki rolünü önemsediğini söyleyerek kendisini 10 numara mevkisinde kullanmak istediğini söyledi. Tadic de bu talebe olumlu cevap verdi.

KANATLARA HIZLI İSİM İSTİYOR

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe için kafasında kurduğu planda hızlı kanat oyuncuları istiyor. Bu sebeple yönetime rapor veren Mourinho, Allan Saint-Maximin'in kesin olarak transfer edilmesini istedi.

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