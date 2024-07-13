Wimbledon'da Şampiyon Krejcikova

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbleedon'ın tek kadınlar finalinde, Jasmine Paolini'yi 2-1 mağlup eden Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.

Wimbledon'da Şampiyon Krejcikova

Başkent Londra'daki turnuvada, tek kadınlar finalinde İtalyan sporcu Paolini ile Çek tenisçi Krejcikova karşı karşıya geldi.

2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbedon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

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