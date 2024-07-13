Beşiktaş'tan Immobile Sonrası Sürpriz Karar: Eski Yıldızına da Kancayı Taktı

İtalyan golcü Immobile'yi renklerine bağlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Siyah-beyazlı kulübün, Hollandalı eski golcüsünün peşinde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan Immobile Sonrası Sürpriz Karar: Eski Yıldızına da Kancayı Taktı

Transfer döneminde önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta sıradaki hedefin Wout Weghorst olacağı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Hareketli ve bitirici santfor olarak Immobile'yi transfer eden Beşiktaş, pivot santfor olarak ise Wout Weghorst'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Immobile Sonrası Sürpriz Karar: Eski Yıldızına da Kancayı Taktı - Resim : 1

KİRALIK OLARAK DÖNMEK İSTEMİYOR

Hollandalı golcünün, Burnley'den bonservinisinin alınması halinde Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.

Ancak Weghorst yeniden kiralık olarak Beşiktaş'a dönmeyi istemiyor.

Weghorst geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Hoffenheim'da 30 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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