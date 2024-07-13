TFF Seçimi Öncesi Spor Bakanı Hakkında Flaş İddia: Seçimlere Müdahale mi Etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimi öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Aydın Cingöz, Bakan Bak'ın, seçimlerde Servet Yardımcı'yı destekleyeceği belirtilen Çaykur Rizespor Kulübü'nü telefonla arayarak, Mehmet Büyükekşi'ye destek vermeleri konusunda talimatta bulunduğunu iddia etti.

TFF Seçimi Öncesi Spor Bakanı Hakkında Flaş İddia: Seçimlere Müdahale mi Etti?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Daha önce başkan adaylığını açıklayan UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 11 Temmuz Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır" diyerek; TFF başkan adaylığının yanı sıra UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden çekildiğini duyurdu.

TFF DUYURUSUNA GÖRE 3 ADAY YARIŞACAK

TFF'den genel kurulla ilgili yapılan duyuruda ise; 11 Temmuz'da sona eren başkan adaylığı başvuruları sonucunda mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun başkanlık için yarışacağı açıklandı.

BAKAN BAK HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Öte yandan Gazeteci Aydın Cingöz, YouTube'da yayınlanan 'Sansürsüz Futbol' programında, TFF başkanlık seçimlerinde taraf olması nedeniyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hakkında flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

'ÇAYKUR RİZESPOR'U ARADI'

Aydın Cingöz, kendisine bir mesajla gelen bilgiyi paylaşarak, "Çaykur Rizespor Kulübü seçimde Servet Yardımcı'yı destekliyordu. Ancak Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Kulübü'nü arayarak 'Mehmet Büyükekşi'ye destek vereceksiniz' demiş." dedi.

Cingöz sözlerini "Spor Bakanı ben karışmadım diyor. Ben karıştığını düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

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