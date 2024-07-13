EURO 2024'te Sürpriz İlk 11: Kadroda Türkiye'den 3 İsim

İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te gösterdiği performans ile sürprize imza atan oyunculardan ilk 11 hazırladı. Listede, A Milli Takım'dan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

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EURO 2024'te Sürpriz İlk 11: Kadroda Türkiye'den 3 İsim

EURO 2024'te final yaklaşırken turnuvanın enleri de seçilmeye başlandı.

Turnuvanın en iyi 11'i henüz belli olmazken İspanyol medyasından Marca ilgi çekici bir 11 hazırladı.

EURO 2024'te gösterdikleri performans ile sürprize imza atan oyunculardan ilk 11 yapan Marca, A Milli Takım'dan da üç isme yer verdi.

Marca'nın hazırladığı ilk 11'de şu isimler yer aldı:

Bart Verbruggen (Hollanda)

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)

David Hancko (Slovakya)

Jaka Bijol (Slovenya)

Andrei Ratiu (Romanya)

Michel Aebischer (İsviçre)

Tijjani Reijnders (Hollanda)

Arda Güler (Türkiye)

Dan Ndoye (İsviçre)

Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Georges Mikautadze (Gürcistan)

EURO 2024'te Sürpriz İlk 11: Kadroda Türkiye'den 3 İsim - Resim : 1

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