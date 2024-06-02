Mourinho transfer listesini verdi: Fenerbahçe, yıldız isimler için hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesi belli şekil almaya başladı.

Sözcü'nün haberine göre Mourinho; Romelu Lukaku, Joao Felix ve Sadio Mane'yi kadroya katmak istedi.

Sarı-lacivertlilerde önce hücum hattının değişmesi bekleniyor.

Mourinho ismini ilk ortaya atan Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım transfer için Lukaku'nun adını vermiş, Mourinho'nun alınmasını istediğini söylemişti.

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda; geçen sezonu kiralık olarak Roma’da geçiren, bonservisi Chelsea’de olan Romelu Lukaku, Kanarya’nın hedefindeki santrfor.

Sportif Direktör Mario Branco’nun ilk olarak Lukaku ve temsilcisiyle sözleşme şartları konusunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, 31 yaşındaki Belçikalı forveti satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak.

MANE AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Al Nassr forması giyen Sadio Mane de sarı-lacivertli kulübün gündemindeki isimlerden biri.

Mourinho’nun; Avrupa’ya dönmek isteyen 32 yaşındaki Senegalli yıldızı forvet hattının her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle tercih ettiği belirtiliyor.

Al Nassr ile 2026’ya kadar kontratı olan Mane bu sezon 46 maçta 19 gol - 11 asist üretti.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan bir diğer isim ise Joao Felix.

Mourinho’nun; Barcelona’da kiralık forma giyen, bonservisi Atletico Madrid’de olan 24 yaşındaki Portekizli sol kanat için devreye girmesi bekleniyor. Sportif Direktör Mario Branco da Joao Felix ve temsilcisiyle ilk teması kurmaya hazırlanıyor.