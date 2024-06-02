Mourinho transfer listesini verdi: Fenerbahçe, yıldız isimler için hazırlanıyor

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun talebi üzerine yıldız futbolcular Romelu Lukaku, Sadio Mana ve Joao Felix'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Mourinho transfer listesini verdi: Fenerbahçe, yıldız isimler için hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesi belli şekil almaya başladı.

Sözcü'nün haberine göre Mourinho; Romelu Lukaku, Joao Felix ve Sadio Mane'yi kadroya katmak istedi.

Sarı-lacivertlilerde önce hücum hattının değişmesi bekleniyor.

Mourinho ismini ilk ortaya atan Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım transfer için Lukaku'nun adını vermiş, Mourinho'nun alınmasını istediğini söylemişti.

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda; geçen sezonu kiralık olarak Roma’da geçiren, bonservisi Chelsea’de olan Romelu Lukaku, Kanarya’nın hedefindeki santrfor.

Sportif Direktör Mario Branco’nun ilk olarak Lukaku ve temsilcisiyle sözleşme şartları konusunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, 31 yaşındaki Belçikalı forveti satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak.

Mourinho transfer listesini verdi: Fenerbahçe, yıldız isimler için hazırlanıyor - Resim : 1

MANE AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Al Nassr forması giyen Sadio Mane de sarı-lacivertli kulübün gündemindeki isimlerden biri.

Mourinho’nun; Avrupa’ya dönmek isteyen 32 yaşındaki Senegalli yıldızı forvet hattının her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle tercih ettiği belirtiliyor.

Al Nassr ile 2026’ya kadar kontratı olan Mane bu sezon 46 maçta 19 gol - 11 asist üretti.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan bir diğer isim ise Joao Felix.

Mourinho’nun; Barcelona’da kiralık forma giyen, bonservisi Atletico Madrid’de olan 24 yaşındaki Portekizli sol kanat için devreye girmesi bekleniyor. Sportif Direktör Mario Branco da Joao Felix ve temsilcisiyle ilk teması kurmaya hazırlanıyor.

Etiketler
Fenerbahçe Mourinho
Son Güncelleme:
Türkiye, Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı Türkiye, Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ültimatom: Onları uyarıyorum... Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ültimatom
Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu
Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü: 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındı İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü
CHP Rize’de ‘Çay Mitingi’ düzenledi! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi
AKP kurmayları açıkladı: O meslek gruplarına “peşin vergi” kapıda! O meslek gruplarına “peşin vergi” kapıda!
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan 'limit' uyarısı Merkez Bankası'ndan 'limit' uyarısı
Yozgat'ın vazgeçilmez lezzetiydi, ekonomiye yenik düştü: Fiyatı altının peşinden gidiyor Yozgat'ın vazgeçilmez lezzetiydi: Ekonomiye yenik düştü