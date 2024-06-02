Türkiye, Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nı 2 bronz madalyayla tamamladı.

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Türkiye, Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Kruszwica'da yapılan organizyonda milliler, tek çifte ve dört tek dümencili sınıflarında Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda tek çiftede Süleyman Yılmaz, dört tek dümencili kategorisinde de Yasin Şen, Eren Akbaş, Mehmet Eralp Aktaş (Dümenci), Berat Kopal ve Devrim Salman'dan oluşan milli takım, bronz madalya kazandı.

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Gökmen Kaan Sezer, Baturalp Akdeniz, Mehmet Yıldız ve Semi Yağız Al'ın yer aldığı dört çifte ekibi ise beşinci oldu.

Kaynak: AA

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