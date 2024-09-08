Montella'dan Korkutan Arda Güler Açıklaması

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler ile ilgili korkutan bir açıklamaya imza attı.

Açıklamalarında, "Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Yani o birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Çünkü sadece bizim içeride yaşadığımız birliktelik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü biliyorsunuz ki birliktelikten güç doğar ve beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz Avrupa Şampiyonası'nda gördük” diyen Montella, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler ile ilgili de konuştu.

'BARIŞ ALPER MUAZZAM TURNUVA GEÇİRDİ'

Galler karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için yarınki maçta forma giyemeyecek olan Barış Alper Yılmaz hakkında gelen soruyu yanıtlayan Montella, "Barış aslında muazzam bir turnuva geçirdi, hepimiz şahit olduk. Hatta büyük takımlardan birçok hoca da benden kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı. Evet, şu anda eksik ama hazırlıklarımız tamamıyla aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da görev almak için hazır” dedi.

KORKUTAN AÇIKLAMA

Arda Güler hakkında da konuşan Montella, korkutan bir açıklamaya imza attı. Montella, Galler müsabakasının sonuna doğru darbe alarak sakatlanan Arda Güler'in rahat yürüyemediğini vurgulayarak, “Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımın antrenman yapma sebebi, değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak onu da değerlendirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.