Uşakspor 1 Yıllık Galibiyet Orucunu Bozdu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Uşakspor, 1 yılın ardından ilk galibiyetini aldı.

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Uşakspor 1 Yıllık Galibiyet Orucunu Bozdu

TFF 2'nci Lig'e geçen sezon veda ederken oynadığı 36 maçta; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 33 mağlubiyet alan Uşakspor'un yaklaşık 1 yıllık 3 puan hasreti sona erdi.

Daha önce son galibiyetini 23 Eylül 2023'te Belediye Derincespor deplasmanında alıp ardından paraşütsüz küme düşen kırmızı-siyahlı ekip, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona 3 puanla başladı. Ligin ilk haftasında Etimesgut Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Uşakspor, 349 gün sonra galibiyet aldı. Bu sezon yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen, tamamen yeni bir kadro kuran Uşak ekibi maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA

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