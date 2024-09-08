Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus'un Yıldızı İçin Karşı Karşıya

Türkiye’de transfer sezonunun sona ermesine çok kısa bir süre kala, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Juventus’un yıldızı için karşı karşıya geldiği iddia edildi. Daha önce sarı-kırmızılı ekip ile anılan Filip Kostic’e Fenerbahçe’nin de teklif yaptığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığına göre, Fenerbahçe’nin Kostic’in transferi için yapılan görüşmelerde Galatasaray’ın önünde olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli ekibin sol kanat oyuncusunun transferi için menajeriyle temas kurduğu ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin İtalyan devine Kostic için kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı ve Juventus’un da bu teklife olumlu yaklaştığı bildirildi. Kostic’in ayrıca karar vermeden önce Fenerbahçe teknik direktörü Kostic ile de bir görüşme yapacağı bildirildi.