Montella kararını verdi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na Gürcistan karşısında şans verecek mi?

EURO 2024’te ilk maçına yarın 19.00’da F Grubu’nda Gürcistan karşısında çıkacak olan A Milli Takım’da teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kadro planı da büyük ölçüde netleşti.

Hafif sakatlığı bulunan ve hazırlık maçlarında görev almayan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11’de başlaması beklenirken, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in forma giyip giymeyeceğinin de belli olduğu iddia edildi.

İtalyan hocanın Arda Güler’e Gürcistan karşısında şans vermesi bekleniyor.