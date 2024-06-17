EURO 2024’te günün fikstürü

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün D ve E Grubu’nda oynanacak maçlarla devam edecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, gecenin son maçında sahaya çıkacak.

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EURO 2024’te günün fikstürü

EURO 2024 heyecanı 17 Haziran Pazartesi (bugün) oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.
Günün ilk maçı saat 16.00’da E Grubu’nda yer alan Romanya ve Ukrayna arasında oynanacak.

Aynı grubun diğer maçı saat 19.00’da başlayacak.

Bu maçta Kevin De Bruyne’li Belçika, Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Gecenin 22.00'de başlayacak son maçında ise turnuvanın favorilerinden Fransa, Avusturya sınavına çıkacak.

Kylian Mbappe ve arkadaşları, dün Polonya’yı 2-1 mağlup eden Hollanda’dan D Grubu’nda liderliği almaya çalışacak.

Maçlar TRT 1’den naklen yayınlanacak.

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