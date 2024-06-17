Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti...
Samsun'da oynanan maçta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Turgay Kullukçu hayatını kaybetti.
Samsun'da oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu (59), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.
Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA