Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti...

Samsun'da oynanan maçta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Turgay Kullukçu hayatını kaybetti.

Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti...

Samsun'da oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu (59), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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