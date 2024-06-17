Mourinho devreye girdi: Fenerbahçe'de Batshuayi 'yelkenleri suya indirdi'

Fenerbahçe’de sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğü Michy Batshuayi Türkiye’den Galatasaray dahil, Avrupa’da birçok takımın ilgisini cezbediyordu.

Sarı-lacivertli ekipte kalmak için 3.2 milyon Euro’luk yıllık maaşında indirime gitmeyen Batshuayi’den iyi haber geldi.

Jose Mourinho’nun, telefonda görüştüğü Belçikalı yıldızın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Mourinho’nun ‘Batsman’a “Seni takımda görmek istiyorum” dediği ve golcü oyuncunun da Fenerbahçe’nin önerdiği 2 milyon Euro maaş ve yüklü bir gol ‘bonus’u içeren anlaşmayı kabul ettiği belirtildi.