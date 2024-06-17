Beşiktaş'a kötü haber: Mats Hummels transferinde Serie A devi rakip oldu

Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Açılışı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile yapan Beşiktaş, stoper için bir takviye daha düşünürken, bu adaylardan biri de Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels oldu.

Ancak, İtalya basınından Calcio Mercato’nun haberine göre, Hummels için Serie A devi Roma da devreye girdi.

Roma, oyuncunun Avrupa’da kalma isteğini avantaja çevirmek istiyor.