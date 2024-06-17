Fenerbahçe resmen duyurdu, 2 oyuncu ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, iki oyuncu ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Nick Calathes ve Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştır" denildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina ve Nick Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

FENERBAHÇE'DE YARDIMCI ANTRENÖRLERLE DE YOLLAR AYRILMIŞTI

Öte yandan dün Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarını ayırdığını duyurulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem