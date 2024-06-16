Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık

Fenerbahçe Beko, yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, Trifunovic ve Bilmen'e takıma yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilerdi.

Ayrılığın sebebi tam olarak açıklanmasa da, bazı kaynaklar teknik direktör Sarunas Jasikevicius ile olan fikir ayrılıkları olabileceğini öne sürmektedir.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Yardımcı Antrenörleri Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılar için teknik ekibimizin değerli isimlerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık - Resim : 1

Kaynak: AA

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