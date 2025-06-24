Milli Yıldız Fenerbahçe'ye Döndü
Geçen sezon Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, Fenerbahçe'ye resmen geri döndü. Eyüpspor, milli oyuncuya bir veda mesajı yayımladı.
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Süper Lig’de kulüplerin kadro planlama çalışmaları sürerken, sezon başında Eyüpspor’a kiralanan Emre Mor’un Fenerbahçe’ye geri döndüğü bildirildi.
Eyüpspor, yayımladığı mesajla milli oyuncuya veda etti. Açıklamada, “Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Emre Mor, Eyüpspor formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol 8 asist kaydetmişti.
Kaynak: Haber Merkezi