Milli Yıldız Fenerbahçe'ye Döndü

Geçen sezon Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, Fenerbahçe'ye resmen geri döndü. Eyüpspor, milli oyuncuya bir veda mesajı yayımladı.

Milli Yıldız Fenerbahçe'ye Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de kulüplerin kadro planlama çalışmaları sürerken, sezon başında Eyüpspor’a kiralanan Emre Mor’un Fenerbahçe’ye geri döndüğü bildirildi.

Eyüpspor, yayımladığı mesajla milli oyuncuya veda etti. Açıklamada, “Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Emre Mor, Eyüpspor formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol 8 asist kaydetmişti.

Fenerbahçe'den Jonathan David'de ServetFenerbahçe'den Jonathan David'de ServetSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Süper Lig
En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor
Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni
A Millilerin Kritik Maçı Yarın A Millilerin Kritik Maçı Yarın
Yazışmaları Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Yeni PFDK Başkanı ve Üyeleri Belli Oldu Yazışmaları Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı
Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme
Hobi Diye Başladı Yeni İşi Oldu: Hepsini Tek Tek Oyuyor, İnternetten Servet Değerinde Satıyor Hobi Diye Başladı Yeni İşi Oldu: Hepsini Tek Tek Oyuyor, İnternetten Servet Değerinde Satıyor
İsrail Trump’ın Ateşkes Teklifini Kabul Etti İsrail Trump’ın Ateşkes Teklifini Kabul Etti