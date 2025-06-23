A Millilerin Kritik Maçı Yarın

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmasında İtalya ile karşılaşacak.

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A Millilerin Kritik Maçı Yarın
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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde yarın İtalya’nın karşısına çıkacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, İtalya'yı elemesi halinde yarı finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, çeyrek finalde İtalya'ya kaybetmesi halinde ise 5-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA

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