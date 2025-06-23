Yazışmaları Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Yeni PFDK Başkanı ve Üyeleri Belli Oldu

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Aynı gün Fenerbahçe Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) konuyla ilgili PFDK’ya soruşturma açması için başvuru yapmıştı.

TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin’in istifa ettiğini duyurdu. Yeni PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı oldu. PFDK üyeliklerine Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atandı.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir. PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Pınarbaşı, Adır ve Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Celal Nuri Demirtürk, Av. Taha Çalık ve Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."



Kaynak: İHA