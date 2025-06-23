Fenerbahçe'den Jonathan David'de Servet

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-lacivertli ekibin Jonathan David'e 3 yıl için toplamda 55 milyon euro önerdiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
Fenerbahçe'den Jonathan David'de Servet - Resim: 1

Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, transferde sessizliğini sürdürürken, Jonathan David için kesenin ağzını açmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları da ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den Jonathan David'de Servet - Resim: 2

Fransa ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde yer alan Jonathan David’e menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplamda 55 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'den Jonathan David'de Servet - Resim: 3

Kanadalı forvet ile Galatasaray’ın da aralarında olduğu çok sayıda kulübün ilgilendiği bilinirken, yıldız ismin seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'den Jonathan David'de Servet - Resim: 4

Jonathan David, geçen yıl Lille’de 49 maça çıkarken, 25 gol 12 asistlik bir performans sergilemişti.

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