Fenerbahçe'den Jonathan David'de Servet
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-lacivertli ekibin Jonathan David'e 3 yıl için toplamda 55 milyon euro önerdiği iddia edildi.
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Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, transferde sessizliğini sürdürürken, Jonathan David için kesenin ağzını açmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları da ortaya çıktı.
Fransa ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde yer alan Jonathan David’e menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplamda 55 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.
Kanadalı forvet ile Galatasaray’ın da aralarında olduğu çok sayıda kulübün ilgilendiği bilinirken, yıldız ismin seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.
Jonathan David, geçen yıl Lille’de 49 maça çıkarken, 25 gol 12 asistlik bir performans sergilemişti.