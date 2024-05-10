Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

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Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Şampiyonu oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, yarı finalde Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında ise Enbiya Taha Biçer, Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı rahat bir şekilde yenerek altın madalyaya ulaştı.

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Kaynak: AA

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