Ergin Ataman'dan Panathinaikos-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Berlin'de oynanacak olan Euroleague Final Four maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Almanya'da en kalabalık yabancı grupların Türkler ve Yunanlar olduğunun altını çizen Ataman, “Olay çıkmaması için üzerime düşen görevi yapmaya hazırım” dedi.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan EuroLeague Final Four yarı finalinde oynayacakları Fenerbahçe eşleşmesi hakkında yorum yaptı.
Fanatik gazetesine konuşan Ataman, şu sözleri kaydetti:
"Kuşatma altındayız. Kadıköy’le Pire arasında kaldık. Benim en büyük temennim, her şeyin saha içinde yaşanması. Tabii ki Berlin’de renkli ama bir o kadar da zor bir organizasyon olacak.”
"GEÇMİŞTE YAŞANAN TATSIZLIKLARIN UNUTULACAĞINI UMUYORUM"
”Almanya’da yaşayan yabancıların neredeyse yarısı Türk, yarısı Yunan. Real Madrid taraftar açısından biraz zayıf kalacak. Ben geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulacağını umuyorum. Bu konuda da üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapacağım. Özellikle saha dışında sakin ve alçak gönüllü olacağım. Ama tabii ki saha içinde de kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız."