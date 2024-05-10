Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: İsmail Kartal ile tamam mı devam mı?

Fenerbahçe'nin, teknik direktör İsmail Kartal ile önümüzdeki sezon yollarını ayıracağı iddia edildi. Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi halinde ise yabancı teknik direktörün tercih edileceğine dikkat çekildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: İsmail Kartal ile tamam mı devam mı?

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın akıbeti merak konusu.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre İsmail Kartal net olarak gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak.

Deneyimli teknik adamın kredisini tükettiği ve Ali Koç'un devam ettiği senaryoda dahi yolların ayrılacağı vurgulandı.

Ayrıca gerek Ali Koç gerek yeni bir başkanın seçilmesi halinde 2024-25 sezonunda yabancı teknik direktör tercih edileceği kaydedildi.

Kartal'ın Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, bu sezon çıktığı toplam 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 2.36 puan ortalaması yakaladı.

Etiketler
İsmail Kartal Fenerbahçe
Milli judocu Tuğçe Beder'de bronz madalya Milli judocu Tuğçe Beder'de bronz madalya
Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor
Süper Lig'de haftanın programı: Tüm maçlar aynı anda başlayacak Süper Lig'de haftanın programı: Tüm maçlar aynı anda başlayacak
Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! 7 banka tek çatı altında birleşti 7 banka tek çatı altında birleşti
Dikkat çeken kulis: Mehmet Cengiz tanınmış bir vekile evlenme teklif etti! Mehmet Cengiz tanınmış bir vekile evlenme teklif etti!
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Görgü tanıklarının 'yalan söylediği' ortaya çıktı! Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
Selçuk Geçer, "büyük çalkantılar yaşanır" deyip uyardı: Dolar çok ciddi değer kaybedecek "Çok ciddi bir şekilde değer kaybedecek"
Taksimetre ücretlerine zam! Taksimetre ücretlerine zam!