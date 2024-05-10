Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: İsmail Kartal ile tamam mı devam mı?
Fenerbahçe'nin, teknik direktör İsmail Kartal ile önümüzdeki sezon yollarını ayıracağı iddia edildi. Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi halinde ise yabancı teknik direktörün tercih edileceğine dikkat çekildi.
Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın akıbeti merak konusu.
Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre İsmail Kartal net olarak gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak.
Deneyimli teknik adamın kredisini tükettiği ve Ali Koç'un devam ettiği senaryoda dahi yolların ayrılacağı vurgulandı.
Ayrıca gerek Ali Koç gerek yeni bir başkanın seçilmesi halinde 2024-25 sezonunda yabancı teknik direktör tercih edileceği kaydedildi.
Kartal'ın Fenerbahçe karnesi
Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, bu sezon çıktığı toplam 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 2.36 puan ortalaması yakaladı.