Milli judocu Tuğçe Beder'de bronz madalya

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli judocu Tuğçe Beder, Kazakistan'da düzenlenen Grand Slam'da kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazandı.

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Milli judocu Tuğçe Beder'de bronz madalya

Kazakistan'ın Barysy kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren Grand Slam'da milli judocu Tuğçe Beder bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barysy kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe Beder, üçüncülük karşılaşmasında Azerbaycan'dan Leyla Aliyeva ile mücadele etti.

Tuğçe, Aliyeva'yı mağlup ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA

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