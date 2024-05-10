Süper Lig'de haftanın programı: Tüm maçlar aynı anda başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı aynı gün ve saatte başlayacak.

Galatasaray'ın 96 puan ile liderliğini sürdürdüğü ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe 90 puan ile ezeli rakibinin hata yapmasını bekliyor.

Ligde şampiyonun belli olmasına sayılı günlerin kaldığı ligde, son viraja dönüldü.

Üst sıralarda Galatasaray, şampiyonluğa oldukça yaklaşmış durumda. Bunun yanı sıra alt sıralardaki rekabet de henüz devam ediyor.

İstanbulspor'un küme düşmesi kesinleşirken, küme düşecek diğer 3 takım henüz netleşebilmiş değil.

Düşme hattındaki 33 puanlı Pendikspor, 34 puanlı Hatayspor ve 35 puanlı Gaziantep FK'nın hala ligde kalabilme şansı mevcutken, Konyaspor ve Fatih Karagümrük de 37 puanla düşme sınırında bulunuyor.

14. sırada yer alan Ankaragücü de 39 puanla ligde kalmayı garantileyebilmiş değil.

Rekabetin kıran kırana devam ettiği ligde 36. hafta programı da belli oldu. Tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte Süper Lig'de 36. hafta maç programı şu şekilde:

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)