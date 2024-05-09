Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan altın madalya

Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda mücadele eden milli sporcu Furkan Ubeyde Çamoğlu, finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı.

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Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan altın madalya

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İHA

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