Milli para masa tenisi sporcuları Slovenya'dan 1'i altın 6 madalya ile döndü

Milli para masa tenisi sporcuları, Slovenya'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren turnuvada büyük bir başarı elde etti. Milliler, bu turnuvadan 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

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Milli para masa tenisi sporcuları Slovenya'dan 1'i altın 6 madalya ile döndü

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da gerçekleştirilen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın; İrem Oluk, Neslihan Kavas ve Merve Cansu Demir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada yarışan diğer ay-yıldızlı sporculardan Hatice Duman ve Kübra Korkut ise bronz madalya kazandı.

Bu turnuva, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı vermesi açısından da büyük önem taşıyordu. Milli sporcularımızın elde ettiği bu madalyalar, Paris'e katılım şanslarını önemli ölçüde artırdı.

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