UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Tüm cezalar onandı

Galataasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. UEFA maç sonrası Okan Buruk'a, sportmenliğe aykırı davranışları gerekçesiyle 2 maç men cezası vermişti.

CEZALAR ONANDI

Okan Buruk'un yanı sıra maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a 1 maç, performans analisti Serhat Doğan'a da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti.

Galatasaray tüm bu kararlar için UEFA'ya itiraz etmişti ancak temyiz kurulu söz konusu cezaları onadı.