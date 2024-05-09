UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Tüm cezalar onandı

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Buruk'un yanı sıra maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan ve Serhat Doğan'a verilen cezalar da onandı.

UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Tüm cezalar onandı

Galataasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. UEFA maç sonrası Okan Buruk'a, sportmenliğe aykırı davranışları gerekçesiyle 2 maç men cezası vermişti.

CEZALAR ONANDI

Okan Buruk'un yanı sıra maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a 1 maç, performans analisti Serhat Doğan'a da saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti.

Galatasaray tüm bu kararlar için UEFA'ya itiraz etmişti ancak temyiz kurulu söz konusu cezaları onadı.

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