Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ne zaman emekli olacağını açıkladı
Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, emekli olacağı tarihi açıkladı.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca Chelsea, Real Madrid, Inter gibi dünyanın en büyük kulüplerini çalıştıran Mourinho, teknik direktörlüğü bırakacağı tarihi de açıkladı.
"2035 ile 2040 arasında emekli olacağım"
Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho'nun kariyeri
Kariyeri boyunca; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yapan 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;
Başarıları
x3 Premier Lig Şampiyonluğu
La Liga Şampiyonluğu
x2 Serie A Şampiyonluğu
X2 Portekiz Ligi Şampiyonluğu
x2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
x2 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu
UEFA Konferans Ligi Şampiyonluğu
FA Cup Şampiyonluğu
x2 Community Shield Şampiyonluğu
x4 İngiltere Lig Kupası Şampiyonluğu
Portekiz Kupası Şampiyonluğu
Portekiz Süper Kupası Şampiyonluğu
İtalya Kupası Şampiyonluğu
İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu
Kral Kupası Şampiyonluğu
İspanya Süper Kupası Şampiyonluğu