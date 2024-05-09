Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ne zaman emekli olacağını açıkladı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca Chelsea, Real Madrid, Inter gibi dünyanın en büyük kulüplerini çalıştıran Mourinho, teknik direktörlüğü bırakacağı tarihi de açıkladı.

"2035 ile 2040 arasında emekli olacağım"

Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun kariyeri

Kariyeri boyunca; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yapan 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;

Başarıları

x3 Premier Lig Şampiyonluğu

La Liga Şampiyonluğu

x2 Serie A Şampiyonluğu

X2 Portekiz Ligi Şampiyonluğu

x2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

x2 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu

UEFA Konferans Ligi Şampiyonluğu

FA Cup Şampiyonluğu

x2 Community Shield Şampiyonluğu

x4 İngiltere Lig Kupası Şampiyonluğu

Portekiz Kupası Şampiyonluğu

Portekiz Süper Kupası Şampiyonluğu

İtalya Kupası Şampiyonluğu

İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu

Kral Kupası Şampiyonluğu

İspanya Süper Kupası Şampiyonluğu