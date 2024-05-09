Arina Fedorovtseva, Çin Ligi'ne transfer oldu

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Rus smaçör Arina Fedorovtseva, Çin Ligi'nden Shangai ekibine transfer olduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Arina Fedorovtseva, Çin Ligi'ne transfer oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, Arina Fedorovtseva ile yollarını ayırdı.

Rus smaçör Fedorovtseva, Çin ekibi Shanghai'ye transfer olduğunu duyurdu.

Arina Fedorovtseva, Shanghai'da forma giyeceğini şu sözlerle açıkladı:

"Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz."

20 yaşındaki yıldız smaçör Arina Fedorovtseva, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 3 yıldır sarı-lacivertli forma için mücadele eden Fedorovtseva, bu süreçte 2 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, ve 3 kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale oynama başarısı gösterdi.

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