Milli Takımın Uluslar Ligi'ndeki Rakibi Macaristan Oldu

A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakibi Macaristan oldu.

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Milli Takımın Uluslar Ligi'ndeki Rakibi Macaristan Oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Takım, play-off'ta Macaristan ile karşılaşacak.

A Milli Takım, grubu lider bitirme fırsatını kullanamayarak son maçında Karadağ'a 3-1 yenilmişti. Bu yenilginin ardından A Milliler, Galler'in arkasından grubu ikinci olarak tamamlamıştı..

A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamak durumunda kalan Milli Takımın muhtemel rakipleri İskoçya, Macaristan, Sırbistan ve Belçika'ydı.

Yapılan kura çekimi sonrası Türkiye, Macaristan ile eşleşti.

MAÇLAR MART AYINDA OYNANACAK

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025'te oynanacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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