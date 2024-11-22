Bodrum-Galatasaray Maçı Öncesi Emniyetten Yasak

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bodrum FK - Galatasaray maçı öncesi aldığı güvenlik önlemlerini açıkladı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında maç günü stat çevresine park yasağı getirdi.

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Bodrum-Galatasaray Maçı Öncesi Emniyetten Yasak

Süper Lig’in 13. hafta maçında Bodrum FK ile Galatasaray karşılaşacak.

23 Kasım Cumartesi günü Bodrum Şehir Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 18.00’de başlayacak. Maçın hakemliğini Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

Ev sahibi Bodrum FK düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkarken lider Galatasaray ise en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı açmak için galibiyeti kovalayacak.

Kritik karşılaşmanın sorunsuz geçmesini isteyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü kentte oynanacak maç öncesi güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Bodrum-Galatasaray Maçı Öncesi Emniyetten Yasak - Resim : 1

STAT ÇEVRESİNE PARK YASAKLANDI

Emniyetin aldığı karara göre maç günü stat önü ve çevresine araç parkı yapmak yasaklandı. Yapılan açıklamada vatandaşlarca stat çevresinin kullanılmaması ve bölgeye park edilmemesi çağrısı yapıldı.

Bodrum-Galatasaray Maçı Öncesi Emniyetten Yasak - Resim : 2

KAPALI GİŞE OYNANACAK

3 bin 925 kişilik kapasiteye sahip olan Bodrum İlçe Stadı’ndaki mücadelenin kapalı gişe olması bekleniyor.

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