Beşiktaş Güncel Borcunu Açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu. Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.