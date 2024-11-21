Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Osimhen'in Akıbeti Hakkında Konuştu

Galatasaray formasına yeni bir sponsor buldu. Gayrimenkul, lojistik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Pasifik Holding ile Galatasaray Spor Kulübü, sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Pasifik Holding logosu, 2024-2025 sezonunda Galatasaray’ın futbol A takımı forma sırtında yer alacak.

Erkek Futbol A Takım forma sırt sponsorluğunu içeren anlaşmanın imza töreninden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalar yaptı.

'OSIMHEN BU SENE BİZİM'

Osimhen sorusuna cevap veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Osimhen Galatasaray Spor Kulübü’nün futbolcusu. Tüm sporseverlere böyle bir futbolcuyu izlemekten de gurur duyuyoruz. Galatasaray’ın misyonlarından biri budur. Geçmişte Galatasaray’a kimler gelmiş bir bakın. Dolayısıyla Galatasaray’ın öncülüğünün görevi de olduğunu düşünüyorum. Osimhen bu sene bizim oyuncumuz. Bütün kulüpler Osimhen gibi bir oyuncuyu transfer etmek ister. Harcama limitlerimiz belli olmalı, şu an çok erken. Sezon sonuna kadar burada. Galatasaray ligdeki 5’inci yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli hedeflerinden birisi budur” dedi.

'GALATASARAY ICARDİ'YE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA'

Icardi’nin son dönemde yaşadığı sakatlık ve evliliği ile problem yaşadığı soruya Özbek, “Icardi tabii Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. 2 sezonda da verdiği katkılar herkesin gözü önünde. Ayrıca Icardi bir Galatasaraylı olarak belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. En kısada sürede de geri dönmesini bekleyeceğiz. Icardi Galatasaray’ı çok seviyor. Galatasaray, Icardi’ye gereken ilgiyi gösteriyor ve göstermek zorundadır. İlk aşamada yanına gittim. Galatasaray’ın onun yuvası olduğunu, mart ayında da kendisini beklediğimi söyledim. O da sıcakkanlı bir insan. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara” diye konuştu.

‘TÜRK FUTBOLUNDA BİR YAPI VARSA GALATASARAY’IN KARŞISINDA BİR YAPI VAR’

Son dönemde konuşulan yapı ve yabancı VAR hakemi hakkında konuşan Dursun Aydın Özbek, “Yapıyı konuşanlara sormak lazım aslında. Tabii herkesin gözü önünde olan bir tespit var. Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray’ın karşısında bir yapı var. Yabancı hakem konusu geçmişte uygulandı dolayısıyla bu tamamen Türkiye Futbol Federasyonunun inisiyatifindeki bir husus. Federasyonun bu konu ile alacağı karara biz karşı çıkmayız. Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı karar bizim için önemlidir ve saygı duyarız” ifadelerine yer verdi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ İLE İLGİLİ

Bankalar Birliği konusundaki son durum hakkında ise Özbek, “Galatasaray’ın Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkma hedefini seçildiğimiz günden beri koymuştuk. Bunu nasıl yapacağımızı da defalarca izah ettik. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Özellikle Florya ile ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti doğrudur ama sürecin sonuna geldik. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliğinden çıkmamız mümkün olacaktır. Tabii ki A, B ve C planlarımızı da geliştirdik. Bütün kulüplerin bu yapılanmadan çıkma hedefi var. Alternatif çalışmalarımızda bu konuda var. Kesin bir tarih vermemekle beraber çok kısa sürede bu yapılandırmadan çıkacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini söyledi.

'BURADAN DOĞU PERİNÇEK'E TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Doğu Perinçek ile çıkan fotoğrafı hakkında konuşan Başkan Dursun Özbek, “Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Bizde kendisini davet ettik ve görüşme yaptık. Özellikle Galatasaray’ın yapacağı Uzak Doğu sponsorluk anlaşmalarında kendisinin büyük bir destek verebileceğini söyledi. Bunların Galatasaray’a gelmesi son derece normal. Çünkü Galatasaray Türk futbolunun önemli bir markası. Dünyada bilinirliği de en yüksek olan spor kulübü. Doğu Bey’de görevleri itibariyle gittiği yerlerde Galatasaray’a olan ilgiyi görüyor. Bunlarında mümkün olacağını gördüğü için geldi. Çok önemli 2 sponsorluk için kendisiyle görüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor özellikle Çin ile ilgili. Çok kısa süre içinde sonuçlandırmaya çalışıyorum. Buradan Doğu Perinçek’e çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonuçlarını da hep beraber görürüz” şeklinde konuştu.

'CİDDİ SPONSORLUK ANLAŞMALARINA İMZA ATTIK'

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu imza töreninde yaptığı açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sene ekonomik gücümüzü diri tutmak adına ciddi sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Atmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Pasifik Holdingle yaptığımız anlaşma büyük önem taşıyor. Spor da bir dünya markası olan Galatasaray’ın ülkemizin önde gelen holdinglerinden olan Pasifik Holding ile iş birliğine gitmesi ve anlaşmanın şartları hepimizi memnun etmiştir. Kıymetli Başkanım Dursun Özbek’e teşekkür ediyorum herkese saygılarımı sunuyorum” dedi.

‘BİZİM VİZYONER BAŞKANIMIZ VAR’

Transferler ile soruya cevap veren Abdullah Kavukçu, “Transfer sadece transfer döneminde olmuyor. Bizim vizyoner başkanımız var. Sayın Başkanımın liderliğinde İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş ile sadece transfere bakmıyoruz. Transferlerde Galatasaray bir futbolcuyu isterse zaten o masada oluruz” ifadelerini kullandı.

‘HOCAMIZIN İSTEDİĞİ HER FUTBOLCU DEVAM EDİYOR’

Yerli oyuncuların sözleşmesindeki son durum nedir sorusuna ise Kavukçu, “Bununla alakalı bir sorunu olan bir futbolcumuz yok. İbrahim Hatipoğlu bizzat bu işe bakıyor. Herkesle de anlaşmamız var. Bir sorunumuz yok. Hocamızın istediği her futbolcu devam ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA