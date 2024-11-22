A Milli Basketbol Takımın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun üçüncü karşılaşmasında bu akşam Macaristan'ı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nden oynanacak maç öncesi A Milli Basketbol Takımın 12 kişilik maç kadrosu belli oldu.

A Milli Basketbol Takımın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin, bu akşam oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

A Milli Basketbol Takımın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu - Resim : 1

FENERBAHÇE MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEDİ

Fenerbahçe Beko ise daha önce yaptığı açıklama gereği milli takım oyuncu göndermedi.

A Milli Takım Koçu Ergin Ataman’ın bir maç sonrası, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gönderme yaptığı hareket nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Ataman’a tepki göstererek milli takıma oyuncu göndermeyeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin açıklaması sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu kulübü ziyaret ederek yöneticilerle görüşmüş ancak görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı.

A Milli Basketbol Takımın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu - Resim : 2

MACARİSTAN MAÇI KADROSU

Türkiye’nin Macaristan ile oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Muhsin Yaşar, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan'ı saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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