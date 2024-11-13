Fenerbahçe Beko'da Bu Kez de Devin Hall Sakatlandı, Ameliyat Olacak

Fenerbahçe Beko, dün evinde ağırladığı Bayern Münih’i 87 – 76’lık skorla geçerken, sakatlık haberiyle sarsıldı.

Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ABD'li oyuncunun ameliyat edileceğini belirtirken, Hall’un yaklaşık 2 aylık bir süre boyunca parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Hall, Bayern Münih maçında etkili bir performans gösterirken, takımının galibiyetine 12 sayı ve 7 asist ile katkı vermişti.

FENERBAHÇE’DE OYUN KURUCU KRİZİ

Fenerbahçe’de sezon başında Scotie Willbekin sakatlanarak sezonu kapatırken, bir diğer oyun kurucu Wade Baldwin’in de yaşadığı sakatlık sonucu yaklaşık 1 ay boyunca forma giyemeyeceği öğrenilmişti.

Fenerbahçe’de bu sakatlıklar sonrası kısa rotasyonu iyice daralırken, teknik heyetin bu soruna nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu oldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Devin Hall’ın sakatlığı sonrasi kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.

Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem