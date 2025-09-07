Milli Takım'a İspanya’dan 6 Gollü Şok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 2. maçında A Milli Futbol Takımı, Konya Stadyumu’nda güçlü rakibi İspanya’yı ağırladı. Türkiye, rakibine 6-0 gibi tarihi bir farkla mağlup oldu. İspanya ikinci galibiyetini aldı ve grupta 6 puana ulaşarak liderliğini pekiştirdi. A Milli Takım ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın henüz 6. dakikasında Pedri, ceza sahası dışından etkileyici bir plaseyle İspanya'yı öne geçirdi.

Kerem Aktürkoğlu 21. dakikada gole yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda Kerem'in vuruşu direkten döndü. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Konuk ekip, 22. dakikada Merino'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Merino 45+2'de farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

2. YARIDA FARK AÇILDI

İspanya, 53. dakikada Ferran Torres ile bulduğu golle 4-0 öne geçti. Zorlu rakip, yine Merino'nun kaydettiği golle farkı beşe çıkardı. İlk golü atan Pedri, 62. dakikada skoru 6-0 yaptı. Maç bu ağır sonuçla tamamlandı.

Kaynak: Haber Merkezi