Milli Takım'da Şok Sakatlık! Kadroya Alınmadı
Kaan Ayhan, kasık sakatlığı nedeniyle İspanya maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli savunmacı, teknik heyet kararıyla kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı, İspanya ile 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında karşı Konya'da karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenen A Milliler, zorlu rakibi İspanya'yı mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Maçın ilk 11'leri belirlendi. Kaan Ayhan, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer almadı.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.
