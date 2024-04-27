Milli boksör Busenaz Sürmeli, Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo finalinde Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşı karşıya geldi.

Rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etmiş oldu.

Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan Busenaz, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TA MİLLİ BOKSÖRLERE TEBRİK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ediyorum. Nice altın madalyalara, nice şampiyonluklara." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA