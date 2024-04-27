Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan büyük başarı: Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'da Anastasia Kool'la karşılaştı. Rakibine büyük üstünlük sağlayan Buse Naz, altın madalya kazandı.
Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı.